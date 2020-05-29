Евгений Куйвашев рассказал о заразившейся коронавирусом уральской семье
На своей странице в Instagram Евгений Куйвашев рассказал о семье из Березовского, которая заразилась коронавирусом. Он разместил видео, полученное от врачей больницы № 40 Екатеринбурга.
Губернатор рассказал, что заразилась коронавирусом вся семья. Сначала была госпитализирована мама в состоянии средней тяжести. Ее увезти в госпиталь ветеранов войн.
Отец и двое детей заболели позднее. Их всех положили в 40-ю больницу. Мальчику уже 15 лет, а девочке нет двух лет.
Губернатор выразил надежду на то, что семья скоро воссоединится. Кроме того, в региональном штабе пожелали семье скорейшего выздоровления, а также напомнили о необходимости соблюдения масочного режима.
Напомним, по последним данным количество заболевших в Свердловской области достигло 4693 человека. Только за сутки с 26 по 27 мая подтверждено 263 новых случая.
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Папа может все, что угодно! Посмотрите видео, которое мне прислали врачи 40-й больницы. В Березовском коронавирусом заразилась целая семья: маму, которая сначала была в состоянии средней тяжести, отвезли на лечение в госпиталь ветеранов войн. А папу с двумя детьми, которые заболели позже, положили в 40-ю — детей в госпиталь ветеранов войн вообще не берут. Сыну уже 15 лет, а дочке еще нет и двух. Ох и досталось, конечно, мужику! Хорошо, что сейчас все четверо чувствуют себя значительно лучше, идут на поправку, и надеюсь, скоро семья воссоединится.
Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)