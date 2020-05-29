Евгений Куйвашев рассказал о заразившейся коронавирусом уральской семье

Губернатор рассказал, что заразилась коронавирусом вся семья. Сначала была госпитализирована мама в состоянии средней тяжести. Ее увезти в госпиталь ветеранов войн.

Отец и двое детей заболели позднее. Их всех положили в 40-ю больницу. Мальчику уже 15 лет, а девочке нет двух лет.

Губернатор выразил надежду на то, что семья скоро воссоединится. Кроме того, в региональном штабе пожелали семье скорейшего выздоровления, а также напомнили о необходимости соблюдения масочного режима.