Футболист «Зенита» пожертвовал 500 тысяч рублей на операцию девочке из Нижнего Тагила

По словам отца девочки Виталия Стяжкина, он и подумать не мог, что игрок Сборной России обратит внимание на его проблему.

С полутора лет у Ульяны Стяжкиной удалены обе почки из-за врожденного нефротического синдрома. Организм девочки не способен самостоятельно справиться с очисткой от токсинов, а также вымывается белок, который является строительным материалом для клеток.

В июне Ульяну ожидает пересадка почки, донором которой, скорее всего, станет один из родителей. Операция по пересадке покрывается обычной страховкой, но на препараты средств у семьи Стяжкиных нет. 1 660 000 рублей требуется для приобретения лекарств.

Родители смогли собрать только треть суммы, но внезапно на счет Виталия пришли 500 тысяч рублей. Он сразу понял, кто прислал эти деньги.

В детстве он играл в одном дворе в футбол с нынешним полузащитником питерского «Зенита» Олегом Шатовым.

Виталий рассказывает, что у них есть общий знакомый, который проводит в Нижнем Тагиле футбольный турнир имени Шатова. Он рассказал ему о ситуации в семье.