Футболист «Зенита» пожертвовал 500 тысяч рублей на операцию девочке из Нижнего Тагила
Футболист «Зенита» Олег Шатов пожертвовал 500 тысяч рублей на операцию тяжелобольной девочке из Нижнего Тагила, сообщает «Комсомольская правда».
По словам отца девочки Виталия Стяжкина, он и подумать не мог, что игрок Сборной России обратит внимание на его проблему.
С полутора лет у Ульяны Стяжкиной удалены обе почки из-за врожденного нефротического синдрома. Организм девочки не способен самостоятельно справиться с очисткой от токсинов, а также вымывается белок, который является строительным материалом для клеток.
В июне Ульяну ожидает пересадка почки, донором которой, скорее всего, станет один из родителей. Операция по пересадке покрывается обычной страховкой, но на препараты средств у семьи Стяжкиных нет. 1 660 000 рублей требуется для приобретения лекарств.
Родители смогли собрать только треть суммы, но внезапно на счет Виталия пришли 500 тысяч рублей. Он сразу понял, кто прислал эти деньги.
В детстве он играл в одном дворе в футбол с нынешним полузащитником питерского «Зенита» Олегом Шатовым.
Виталий рассказывает, что у них есть общий знакомый, который проводит в Нижнем Тагиле футбольный турнир имени Шатова. Он рассказал ему о ситуации в семье.
Олег Шатов родился в Нижнем Тагиле 29 июня 1990 года. Несмотря на то, что играть он начал в «Урале», он считается воспитанником мини-футбольной «Синары». В 2011 году полузащитник перешел в «Анжи», тренером которого в то время был Гус Хиддинк, а в 2013 году уже перешел в «Зенит».