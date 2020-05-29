Главврач инфекционной больницы в Нижнем Тагиле рассказала о работе во время пандемии
В Нижнем Тагиле инфекционная больница была перепрофилирована для лечения больных коронавирусом. В новом статусе учреждение работает с 1 апреля 2020 года. О том, как осуществляется работа рассказала главный врач больницы Марина Холманских в интервью «Областной газете».
В общей сложности в госпитале развернуто 250 коек.
По словам Марины, у медицинских работников имеется достаточно опыта работы с инфекционными пациентами. Все врачи прошли переподготовку на портале непрерывного образования Минздрава и уральского медуниверситета.
В больнице имеется оборудование для интенсивной терапии — это аппараты ИВЛ, НИВЛ и другие. Для обеспечения работы реанимационных коек было получено дополнительно 45 аппаратов ИВЛ, мониторы и иное оборудование.
Для безопасности пациентов и медиков проведено зонирование помещений. Они разделены на «красную» и условно чистую. Осуществляется разведение потоков пациентов, увеличивается кратность дезинфекций. Для каждого медика средства индивидуальной защиты предоставляются в достаточном количестве. Кроме того, достаточно в больнице и кожных антисептиков. Пациенты надевают маски. СИЗ больница приобретает на субсидии от Минздрава Свердловской области, а также поступает гуманитарная помощь.
По словам главврача, на 27 мая в стационаре находится 180 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Еще у 13 пациентов есть подозрение на инфекцию. В общей сложности за время работы госпиталя выздоровело 92 человека, еще двое скончались.
Отмечается, что в больницу Нижнего Тагила поступают не только жители города, но и Горнозаводского и Северного управленческих округов со средней и тяжелой формой заболевания.
Марина Холманских рассказывает, что заражение чаще всего происходит при тесном контакте с зараженным, несоблюдении правил санитарного дистанцирования, гигиены рук и отсутствия респираторной гигиены.
Напомним, на сегодняшний день в Нижнем Тагиле насчитывается 135 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус». Режим самоизоляции граждан продолжает действовать до 1 июня. В этот период не рекомендуется без надобности выходить на улицу.