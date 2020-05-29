Креков заявил о сохранении ограничений в Свердловской области до начала вакцинации

До создания вакцины и ее запуска в производство в регионе сохранятся ограничения, касающиеся работы предприятий и сохранения социальной дистанции. По словам Крекова, вакцина от коронавируса появится к осени 2020 года. До этого в регионе будут действовать декларации санитарной безопасности. Он напомнил, что без деклараций предприятия не могут начать работу.