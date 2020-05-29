Мэрия Нижнего Тагила ищет подрядчика на создание проектов на ремонт 11 дорог

В техническом задании говорится, что победитель конкурса до 10 августа 2020 года должен предоставить план ремонта 12 дорожных объектов, общая протяженность которых составляет 17 километров.

Ремонт затронет участки дорожного покрытия на улицах Кушвинская, Ильича, Ермака, Коксовая, Балакинская, Садоводов, Коминтерна, Свердлова, Карла Маркса, а так же Ленинградский и Октябрьский проспекты.

Также в 2020 году Нижний Тагил получит еще 124 миллиона рублей в рамках нацпроекта «БКАД» на приведение в порядок дорожных участков, и 30 миллионов на обустройство улиц, в которое входит создание пешеходных переходов и установка светофоров.

МУП «Тагилдорстрой» станет генеральным подрядчиком в рамках того же проекта в 2021 году. За ремонт 16 улиц организация получит 605,3 миллиона рублей.

В 2020 году по проекту «БКАД» в Нижнем Тагиле запланировано отремонтировать 22 улицы, стоимость работ составит 626,1 миллионов рублей.

Генеральным подрядчиком на ремонт этих улиц стал «Тагилдорстрой». Протяженность покрытия улиц составляет почти 30 километров, площадь — 422 тыс. квадратных метров.