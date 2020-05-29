Мэрия Нижнего Тагила передала военному комиссариату здание на Вагонке
Сегодня, 15:58ОбществоФото: скриншот с Google Maps
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В Нижнем Тагиле мэрия передала военному комиссариату в безвозмездное пользование здание, расположенное по адресу: улица Бажова, 5. Соответствующее постановление размещено на сайте администрации.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Так, нежилое здание с общей площадью в 1864,5 квадратных метра, где на сегодняшний день располагается военный комиссариат, передано федеральному казенному учреждению в безвозмездное пользование.
Контроль за выполнением постановления возложен на начальника Управления муниципального имущества администрации города Марину Михайлову.
Ранее мэрия Нижнего Тагила позволила общественной организации инвалидов «Равновесие» заключить договор на безвозмездное использование нежилого помещения с МБУДО «Дом детского творчества» Тагилстроевского района.
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