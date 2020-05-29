Министерство просвещения рекомендует проводить выпускные в онлайн-формате

В ведомстве сообщили, что живые встречи можно проводить только в тех регионах, где уже начался третий этап снятия карантинных ограничений. Кроме этого, на мероприятиях необходимо соблюдать все требования Роспотребнадзора.

В этом году выпускной пройдет примерно у 700 000 старшеклассников. Основным будет праздничный «Выпускной вечер», который пройдет по всей стране. Финалом его традиционно станет фестиваль «Алые паруса», пишут «Новые Известия».

Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что выпускные вечера объединяют бывших школьников, учителей и родителей. Эмоции, которые вчерашние ученики испытают на этом празднике, будут с ними всю жизнь. По мнению министра, эту традицию необходимо сохранить.

При этом Кравцов напомнил, что в большинстве регионов все еще сохраняется неблагоприятная ситуация с заболеваемостью COVID-19. Проведение выпускных вживую может угрожать здоровью и даже жизни тех, кто придет на праздник. По словам главы Минспросвещения, в этой ситуации взрослые должны показать детям пример ответственного поведения.

Согласно рекомендации Министерства просвещения, в июне выпускные должны пройти в онлайн-формате, а офлайн-праздник лучше перенести на осень.