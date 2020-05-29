МУП «Тагилэнерго» заплатит тагильчанке 10 тысяч рублей за остывшую горячую воду

В доме на улице Жуковского горячая вода не соответствовала требованиям по температуре. Одна из жительниц дома пожаловалась в МУП «Тагилэнерго», но проблему решить не удалось.

Тагильчанка подала в суд, попросив провести перерасчет за воду в период с 2016 по 2019 годы. В суде «Тагилэнерго» завило, что не занимается нагревом воды, а только ее транспортировкой. Расчеты с собственниками помещений за услуги отопление и ГВС производит не МУП «Тагилэнерго», а агент ответчика ОАО «Расчетный центр Урала».

Представители управляющей компании подтвердили поступление жалоб от жильцов на качество горячей воды. Также там заявили, что перерасчет должно производить МУП «Тагилэнерго», но организация не отвечает на обращения УК о поступающих жалобах граждан.