На дне Нижнетагильского пруда водолазы во время тренировки нашли затонувший катер
Сегодня, 12:20ОбществоФото: личная страница в Instagram Владислава Пинаева
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Водолазы во время тренировки на дне Тагильского пруда обнаружили затонувшее судно. О находке рассказал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев на своей странице в Instagram.
Сюжеты: Нижний Тагил
По словам Пинаева, судно было обнаружено с помощью эхолота.
Спасатели отметили, что по конструкции судно похоже на сторожевой катер времен 30-40 годов. Это большое плавсредство, о котором должен остаться след в городских архивах. В начале 20 века на Тагильском пруду утонул пароход «Тагил». Он, по неподтвержденной информации, появился в городе в 1857 году.
Мэр города рассказал, что по описанию найденное судно не похоже на сторожевой катер, но все же его планируется сохранить и отреставрировать.
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