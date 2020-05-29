На дне Нижнетагильского пруда водолазы во время тренировки нашли затонувший катер

Спасатели отметили, что по конструкции судно похоже на сторожевой катер времен 30-40 годов. Это большое плавсредство, о котором должен остаться след в городских архивах. В начале 20 века на Тагильском пруду утонул пароход «Тагил». Он, по неподтвержденной информации, появился в городе в 1857 году.