Нижнетагильская нефтебаза возместит в горбюджет 1,4 млн рублей за вырубку деревьев

Согласно постановлению, разрешение выдано на проведение работ по сносу деревьев на участке, расположенном на территории Нижнетагильской нефтебазы на Руднике.

Компании разрешено снести аварийные тополя в количестве 29 штук, а также 43 березы, 90 тополей, 13 осин и две яблони. Кроме того, разрешено убрать поросли деревьев разных пород.

Нижнетагильская нефтебаза должна произвести оплату восстановительной стоимости зеленых насаждений в местный бюджет в размере 1 444 796 рублей 72 копейки, а также утилизировать порубочные остатки и произвести работы по восстановлению благоустройства участков, попадающих в зону вырубки.

Контроль за выполнением постановления возложен на заместителя главы администрации Нижнего Тагила по городскому хозяйству и строительству Егора Копысова.