Парк культуры в Тагилстроевском районе Нижнего Тагила начнут обустраивать в 2021 году

По словам Пинаева, в парк чиновники выехали, чтобы посмотреть, «что можно сделать в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Планируется разбить работы в парке на этапы. Первоначально будет сделан проект центральной части парка у входа.

Сегодня на территoрии парка есть пруд, нескoлько игрoвых площадoк, эстрада, прогулoчные зoны. Территoрия огрoмная - 24 гектара, говорится на странице Пинаева.

Среди основных работ – восстановление фонтана, обустройство современных игровой и спортивной зон. Старую сцену планируется снести, вместо неё – поставить детский городок.