Первые 10 миллионов семей в России получат выплаты по 10 тысяч рублей уже 1 июня
Пенсионный фонд России (ПФР) опубликовал данные по выплатам на детей с трёх до 16 лет.
Всем подавшим заявления до 22 мая включительно выплаты осуществят уже 1 июня – это более 15 миллионов детей. Семьям, подавшим заявку с 23 по 25 мая, деньги переведут 2 июня.
Общий срок рассмотрения заявления при поступлении его в ПФР составляет восемь дней. Однако, как сообщается на сайте ведомства, в некоторых случаях документы рассматривают и за меньшее время.
Большинство россиян обратилось за мерами соцподдержки через «Госуслуги» - на этом сайте они могут отслеживать его статус. Те, кто подал заявление в ПФР – по телефону клиентской службы.
В ведомстве утверждают, что очень редко бывают отказы из-за неверно указанных данных – в таком случае родителю придётся заново заполнять все документы. Если семья в первой заявке указала не всех детей, тогда на остальных можно будет подать документы после получения выплат на уже указанных.