Придется ждать вакцину? Когда Свердловская область выйдет из самоизоляции

До 1 июня режим самоизоляции был продлен. Это обусловлено неблагоприятной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса. За неделю Свердловская область поднялась в списке регионов по количеству заболевших и вышла на пятое место.

О продлении режима самоизоляции 25 мая сообщил глава региона Евгений Куйвашев:

В Свердловской области ситуация по-прежнему не позволяет приступить к снятию ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Сегодня, как и планировалось, я подписал указ о продлении всех ограничительных мер до 1 июня, написал Куйвашев на своей странице в соцсети.

Указ о продлении режима ограничений Фото: личная страница в instagram Евгения Куйвашева

Роспотребнадзор спрогнозировал пик пандемии в Свердловской области. По заявлениям специалистов, текущая неделя, с 25 по 31 мая, будет пиковой.

Мы надеемся, что эта и следующая недели будут пиковыми. К концу мая или в первой неделе июня мы получим этот пик, и далее, если нe будет крупных вспышек, будем снижаться. Изменится ситуация в лучшую сторону — подготовим предложение о возможности перехода на первый этап ослабления режима, заявил главный санврач региона Дмитрий Козловских.

Однако специалистами уже разработан поэтапный план выхода из режима ограничений. В частности, прогулки и индивидуальные занятия спортом разрешены еще с прошлой недели. Касается план и учреждений культуры. Согласно ему, в регионе театральный сезон начнется летом.

Кроме того, на этой неделе министр здравоохранения региона Андрей Цветков подписал приказ, разрешающий поликлиникам возобновить плановые приемы пациентов. При этом, в учреждениях региона планируется ввести «дни здоровых пациентов».

В поликлиниках Свердловской области будут введены «дни здорового пациента»

Евгений Куйвашев высказался на своей странице в Instagram по поводу открытия фитнес-центров. Он сообщил, что на данный момент это сделать не представляется возможным, так как не позволяет ситуация с коронавирусом. Он отметил, что как только это будет возможно, учреждения начнут открывать поэтапно.

Куйвашев рассказал, когда будут открываться фитнес-центры в Свердловской области

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе кинотеатров в период пандемии коронавируса. Согласно им, в кинозалах должно соблюдаться социальное дистанцирование, а перерывы между кинотеатрами должны быть устроены таким образом, чтобы не было большого скопления людей. Однако пока учреждениям не разрешено принимать зрителей.

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе кинотеатров в период пандемии

Также была утверждена форма санитарной декларации, которая необходима для возобновления работы кафе, ресторанов, торговых центров и магазинов. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев опубликовал ее в одном из постов на своей странице в Instagram.

Однако Ассоциация кулинаров и рестораторов Свердловской области попросила его не вводить декларацию, мотивировав это тем, что основные санитарные нормы предприятиями и без того соблюдаются, а рекомендация в 10 квадратных метров на человека не соответствует тем, что представил Роспотребнадзор. Последний даже при самых жестких условиях допускает размещение одного человека на пять квадратных метров.

Свердловские рестораторы попросили Куйвашева не вводить санитарную декларацию

Стала известна дата, когда детские лагеря в регионе начнут принимать на отдых детей. Это 15 июня. При этом лагеря в городе для дневного пребывания начнут работать в июле.

В Свердловской области с 15 июня стартует поэтапное открытие детских лагерей

В регионе продолжают открывать новые обсерваторы для пациентов контактных с коронавирусными больными. Так, новый обсерватор появился в Нижнем Тагиле. А в Екатеринбурге корпус тубдиспансера, клинику неврозов и Сысертскую ЦРБ перепрофилировали для больных с подтвержденным диагнозом.

В Нижнем Тагиле развернут еще один обсерватор для пациентов с подозрением на COVID-19

В Екатеринбурге была зафиксирована новая вспышка коронавируса. На этот раз она произошла в 32 военном городке. Кроме того, в Нижнем Тагиле было закрыто одно из общежитий на карантин.

Также стало известно, что свердловский Минздрав на содержание граждан в обсерваторах под наблюдением медиков потратил 70 миллионов рублей.

Свердловский Минздрав выплатил 70 миллионов рублей отелям, ставшим обсерваторами

Для балансировки бюджета Свердловской области было выделено пять миллиардов рублей из федерального бюджета. А самозанятые получат повторные выплаты по пять тысяч рублей.

Из-за пандемии Свердловская область получит пять миллиардов рублей от правительства

Кроме того, регион получит 3,5 миллиарда рублей для выплат населению.

Свердловская область вошла в список лучших регионов по поддержке семей с детьми в период пандемии.

Свердловская область вошла в топ регионов по поддержке семей в период пандемии

В Екатеринбург была доставлена партия экспресс-тестов на выявление наличия антител к коронавирусу. В общей сложности было доставлено 110 тысяч тестов. По поводу их эффективности высказался Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

Количество зараженных коронавирусом в течение недели продолжает расти. Так, в выходные 23 и 24 мая число зараженных за сутки составило 171 и 90 человек соответственно. Однако, начиная с понедельника, количество заболевших за сутки не было меньше двухсот. Так, 25 мая число зараженных составило 279 человек, 26 мая — 207 человек, 27 мая — 235 человек, 28 мая — 268 человек, а 29 мая — 230 человек. Общее количество заболевших составляет 4923 человека.

Растет и число летальных случаев. Так, в течение недели каждый день регистрировалось по два новых случая. Только 27 мая зафиксирована одна смерть. Общее количество скончавшихся, по последним данным, составляет 25 человек.

29 мая стало известно о том, что теперь в статистику заболевших коронавирусом не будут включать бессимптомных больных, потому что такие люди считаются переносчиками заболевания.

В Свердловской области не будут включать в статистику бессимптомных больных COVID-19

Павел Креков на одном из брифингов заявил, что регион вышел на плато по заболеваемости.

Ограничения по коронавирусу, касательно работы предприятий и сохранения социальной дистанции, сохранятся до создания вакцины и запуска её в производство. Он отметил, что вакцина появится к осени 2020 года.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщали на своей странице в Instagram, что 1 июня он объявит о своем решении продлевать ли ограничительные меры в регионе.

Понимаю, что в конце рабочей недели вам бы хотелось узнать, будет ли продление ограничительных мер на следующей неделе. Я сейчас между двух огней. Одни говорят, что надо срочно открываться, ведь денег у людей нет, другие спрашивают: что будешь делать, если после открытия мы получим вспышку? Вся ответственность сейчас на мне. Дайте мне еще два дня. Посмотрим статистику за выходные, и к понедельнику я расскажу вам о своем решении, написал Евгений Куйвашев.

В России количество зараженных коронавирусом достигло 387 623 человека, из них за прошедшие сутки выявлено 8572 случая. Число выздоровевших составляет 159 257 человек, еще 4374 скончались.