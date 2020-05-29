Самоизоляция, день пятьдесят девятый. Что происходит в Нижнем Тагиле

Сегодня Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что решение о снятии или продлении ограничительных мер в Свердловской области он примет 1 июня.

В Нижнем Тагиле за прошедшие сутки подтверждено еще семь новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности число заболевших составляет 143 человека.

Главный врач инфекционной больницы рассказала, как проводится работа медиков в период пандемии коронавируса. Она также сообщила, что 92 человека за время работы госпиталя были выписаны, еще двое скончались.

Главврач инфекционной больницы в Нижнем Тагиле рассказала о работе во время пандемии

В Нижнем Тагиле продолжаются рейды по выявлению нарушителей масочного режима. Так, с 20 апреля сотрудниками ГИБДД было оштрафовано 135 пассажиров и водителей общественного транспорта.

В Нижнем Тагиле 135 водителей и пассажиров оштрафовали за отсутствие масок

Приближается Международный день защиты детей. В честь этого праздника 1 июня учреждениями культуры для тагильчан подготовлено больше 70 онлайн-мероприятий.

В Нижнем Тагиле в День защиты детей пройдет более 70 онлайн-мероприятий

Центр развития туризма Нижнего Тагила предлагает посетить онлайн-выставку работ мастеров народных художественных промыслов, которая прошла в 2019.

Актеры Нового молодежного театра поздравили выпускников начальной школы на своей странице «Вконтакте».

Поздравление с последним звонком Видео Видео: Страница Нового молодежного театра во ВКонтакте

Индекс самоизоляции в Нижнем Тагиле, по данным Яндекса, на 20.00 составляет 2,5 балла. В течение дня он держался на уровне от 1,4 до 1,7 балла. Напомним, что информация предоставляется для ознакомления. Она не может быть использована для средней оценки количества людей на улицах.

Индекс самоизоляции Фото: Яндекс

В Свердловской области за минувшие сутки было подтверждено 230 случаев заболевания коронавирусом, общее число зараженных достигло 4923 человека. Кроме того, было подтверждено два летальных случая. Так, от коронавирусной инфекции с начала пандемии в регионе скончались 25 человек.