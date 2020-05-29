Самоизоляция, день пятьдесят девятый. Что происходит в Нижнем Тагиле
Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, когда он объявит о своем решении, продлевать ограничительные меры в регионе или нет. При этом количество заболевших в Нижнем Тагиле продолжает расти. Что еще интересного произошло в городе, расскажет TagilCity.ru.
Сегодня Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что решение о снятии или продлении ограничительных мер в Свердловской области он примет 1 июня.
В Нижнем Тагиле за прошедшие сутки подтверждено еще семь новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности число заболевших составляет 143 человека.
Главный врач инфекционной больницы рассказала, как проводится работа медиков в период пандемии коронавируса. Она также сообщила, что 92 человека за время работы госпиталя были выписаны, еще двое скончались.
В Нижнем Тагиле продолжаются рейды по выявлению нарушителей масочного режима. Так, с 20 апреля сотрудниками ГИБДД было оштрафовано 135 пассажиров и водителей общественного транспорта.
Приближается Международный день защиты детей. В честь этого праздника 1 июня учреждениями культуры для тагильчан подготовлено больше 70 онлайн-мероприятий.
Центр развития туризма Нижнего Тагила предлагает посетить онлайн-выставку работ мастеров народных художественных промыслов, которая прошла в 2019.
Актеры Нового молодежного театра поздравили выпускников начальной школы на своей странице «Вконтакте».
Индекс самоизоляции в Нижнем Тагиле, по данным Яндекса, на 20.00 составляет 2,5 балла. В течение дня он держался на уровне от 1,4 до 1,7 балла. Напомним, что информация предоставляется для ознакомления. Она не может быть использована для средней оценки количества людей на улицах.
В Свердловской области за минувшие сутки было подтверждено 230 случаев заболевания коронавирусом, общее число зараженных достигло 4923 человека. Кроме того, было подтверждено два летальных случая. Так, от коронавирусной инфекции с начала пандемии в регионе скончались 25 человек.