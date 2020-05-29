Стрелку, обвиняемому в убийстве восьмилетнего тагильчанина, продлили арест
Сегодня, 16:30ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Нижнем Тагиле суд продлил арест мужчине, обвиняемому в убийстве восьмилетнего мальчика, которому в августе 2019 года прострелили голову из пневматической винтовки, сообщает Znak.
Сюжеты: Нижний Тагил
Обвиняемый будет находиться под арестом до 4 августа 2020 года. В пресс-службе суда отметили, что постановление не вступило в силу, и оно может быть обжаловано.
Напомним, что тагильчанин обвиняется по статьям «Убийство несовершеннолетнего из хулиганских побуждений» и «Хулиганство».
4 августа 2019 года, находясь за городом, умерший мальчик стоял в очереди на «тарзанку». Рядом с этим местом житель поселка Рудник стрелял по банкам, мужчина был нетрезв. По версии следствия, пуля попала в ребенка. Мальчик длительное время находился в больнице, врачи не смогли достать часть пули из его головы. 12 января 2020 года ребенок умер.
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