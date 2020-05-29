Свердловская область вошла в ТОП-5 регионов России по привлечению эскроу-счетов
Свердловская область оказалась в первой пятерке регионов России по привлечению эскроу-счетов, сообщает «Федерал Пресс».
Об этом сообщил глава Минстроя Владимир Якушев.
По его словам, наибольшее количество проектов с использованием данных счетов сосредоточено в Москве (5,4 миллиона квадратных метров), Московской области (3,1 миллиона квадратных метров), Краснодарском крае (2,7 миллиона квадратных метров), Санкт-Петербурге (2,6 миллиона квадратных метров) и Свердловской области (1,3 миллиона квадратных метров).
По данным Минстроя, на данный момент в стране возводится 33 миллиона квадратных метров жилья с использованием эскроу-счетов, на которых сохраняются средства дольщиков. Получить эти средства строители не могут до того момента, пока жилой объект не будет сдан в эксплуатацию.
Ранее свердловскими строителями был предложен законопроект, предполагающий изменение работы по выбору подрядчиков, введение авансов по контрактам, а также уменьшение сроков приемки и оплаты работ.