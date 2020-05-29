Свердловская область вошла в ТОП-5 регионов России по привлечению эскроу-счетов

По его словам, наибольшее количество проектов с использованием данных счетов сосредоточено в Москве (5,4 миллиона квадратных метров), Московской области (3,1 миллиона квадратных метров), Краснодарском крае (2,7 миллиона квадратных метров), Санкт-Петербурге (2,6 миллиона квадратных метров) и Свердловской области (1,3 миллиона квадратных метров).

По данным Минстроя, на данный момент в стране возводится 33 миллиона квадратных метров жилья с использованием эскроу-счетов, на которых сохраняются средства дольщиков. Получить эти средства строители не могут до того момента, пока жилой объект не будет сдан в эксплуатацию.