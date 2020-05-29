Свердловские рестораторы попросили Куйвашева не вводить санитарную декларацию

Такое резюме было размещено в открытом отзыве на текст документа. Участники ассоциации подвергли критике несколько пунктов документа. В частности, регулярное проветривание и недопуск в помещение больше одного человека на 10 квадратных метров. Рестораторы отметили, что в помещениях кафе используется приточно-вытяжная вентиляция, и она закладывается еще на этапе проектирования предприятия.

Что касается нормы в одного человека на 10 квадратных метров, то она не соответствует рекомендациям Роспотребнадзора, которые дали общепиту на различных стадиях снятия ограничений. Согласно самым жестким требованиям ведомства, можно размещать людей исходя из пяти квадратных метров на человека.

Авторы обращения отметили, что в декларации не предусмотрено размещение посетителей на летних верандах, а другие пункты декларации повторяют уже действующие требования.

В письме отмечается, что вводить декларацию не рекомендуется, потому что существующий порядок оказания услуг итак предполагает соблюдение данных норм и правил, а также ответственность за их несоблюдение.