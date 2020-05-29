В Екатеринбурге объявивший о закрытии театра Коляда вышел просить милостыню на улицу
Сегодня, 08:27ОбществоФото: страница Николая Коляды в Facebook
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Николай Коляда, который недавно заявил о закрытии своего театра по причине нехватки средств на работу, вышел на улицу просить милостыню. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
Вместе с несколькими актерами он сел на улице у входа в театр. Однако, как написал он на своей странице, акция не была успешной.
Финансовые сложности у «Коляда-театра» усугубились из-за пандемии коронавируса, потому что были отменены все массовые мероприятия и закрыты все культурные учреждения. Средства на май Коляда заработал при помощи краудфандинга. На лето он планировал получить деньги в благотворительных фондах, но ему это не удалось. Поэтому Коляда принял решение о закрытии театра с 1 июня.
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