В Екатеринбурге объявивший о закрытии театра Коляда вышел просить милостыню на улицу

Вместе с несколькими актерами он сел на улице у входа в театр. Однако, как написал он на своей странице, акция не была успешной.

Финансовые сложности у «Коляда-театра» усугубились из-за пандемии коронавируса, потому что были отменены все массовые мероприятия и закрыты все культурные учреждения. Средства на май Коляда заработал при помощи краудфандинга. На лето он планировал получить деньги в благотворительных фондах, но ему это не удалось. Поэтому Коляда принял решение о закрытии театра с 1 июня.