В Екатеринбурге УрГУПС грозит штраф за незакрытый контракт на проектирование бассейна
Уральскому государственному университету путей сообщения (УрГУПС) грозит штраф до 500 тысяч рублей за незакрытый контракт на проектирование бассейна, сообщает Znak.
Управлением Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области будет составлен административный протокол о нарушении порядка госзакупок. Причиной стало то, что ВУЗом не был закрыт контракт на создание проекта бассейна, который был заключен в прошлом году с проектировщиками из Ярославля. 6 мая истек срок исполнения контракта. Однако проект так и не был принят УрГУПС.
Руководитель уральского филиала Transparency International Екатерина Петрова указала в жалобе в ведомство, что после окончания срока контракта ВУЗ был обязан его разорвать и разместить информацию на портале госзакупок. Этого не было сделано, что, по словам общественницы, является нарушением.
На странице общественника Алексея Беззуба в соцсети Facebook опубликована документация, в которой УФАС согласился с доводами заявительницы. Кроме того, университету было направлено извещение о составлении административного протокола по факту нарушения части 4 статьи 7.30 КоАП РФ. Данная статья предусматривает штраф в размере до 50 тысяч рублей для должностного лица и до 500 тысяч рублей для самого ВУЗа.
Контракт на создание проекта бассейна для УрГУПС был заключен в 2019 году на 3,3 миллиона рублей. В марте 2020 года университетом неоднократно выставлялись претензии к качеству проектирования и не принимал проект. В начале мая между активистами и руководством ВУЗа возник конфликт из-за спиленных деревьев в парке. В итоге общественники высадили деревья самостоятельно.