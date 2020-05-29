В Екатеринбурге УрГУПС грозит штраф за незакрытый контракт на проектирование бассейна

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области будет составлен административный протокол о нарушении порядка госзакупок. Причиной стало то, что ВУЗом не был закрыт контракт на создание проекта бассейна, который был заключен в прошлом году с проектировщиками из Ярославля. 6 мая истек срок исполнения контракта. Однако проект так и не был принят УрГУПС.

Руководитель уральского филиала Transparency International Екатерина Петрова указала в жалобе в ведомство, что после окончания срока контракта ВУЗ был обязан его разорвать и разместить информацию на портале госзакупок. Этого не было сделано, что, по словам общественницы, является нарушением.

На странице общественника Алексея Беззуба в соцсети Facebook опубликована документация, в которой УФАС согласился с доводами заявительницы. Кроме того, университету было направлено извещение о составлении административного протокола по факту нарушения части 4 статьи 7.30 КоАП РФ. Данная статья предусматривает штраф в размере до 50 тысяч рублей для должностного лица и до 500 тысяч рублей для самого ВУЗа.