В Екатеринбурге в старом здании лаборатории разместят детский центр

Здание является памятником архитектуры, оно построено в 1908 году. Однако в последнее время оно было заброшено. УГМК провела реставрацию здания, теперь там появится детский центр развития. Также в компании отметили, что общая площадь здания благодаря проделанной работе увеличилась.