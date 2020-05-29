В Екатеринбурге в старом здании лаборатории разместят детский центр
Сегодня, 17:45ОбществоФото: УГМК
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В Екатеринбурге восстановленное здание лаборатории Симановской мельницы передали под детский центр, пишет Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Здание является памятником архитектуры, оно построено в 1908 году. Однако в последнее время оно было заброшено. УГМК провела реставрацию здания, теперь там появится детский центр развития. Также в компании отметили, что общая площадь здания благодаря проделанной работе увеличилась.
В восстановленном памятнике архитектуры будут проводиться развивающие занятия с детьми от двух лет.
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