В Екатеринбурге женщина с коронавирусом родила здорового ребенка
Сегодня, 19:12ОбществоФото: Instagram Евгения Куйвашева
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В Екатеринбурге мама, у которой был диагностирован коронавирус, родила в больнице №14 здорового мальчика. Об этом написал Евгений Куйвашев в instagram.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
По словам губернатора, за все время пандемии четыре свердловчанки с подтвержденной коронавирусной инфекцией родили детей 40-м роддоме. Двух мальчиков и двух девочек. Все дети были доношенные и здоровые. Женщины также вылечились от коронавируса.
Также глава региона рассказал, что и мама, и ребенок чувствуют себя хорошо.
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