В Екатеринбурге женщина с коронавирусом родила здорового ребенка

По словам губернатора, за все время пандемии четыре свердловчанки с подтвержденной коронавирусной инфекцией родили детей 40-м роддоме. Двух мальчиков и двух девочек. Все дети были доношенные и здоровые. Женщины также вылечились от коронавируса.