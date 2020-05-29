В Нижнем Тагиле 135 водителей и пассажиров оштрафовали за отсутствие масок
Сегодня, 18:18ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Нижнем Тагиле с 20 апреля сотрудники ГИБДД оштрафовали 135 пассажиров и водителей общественного транспорта за несоблюдение масочного режима, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сотрудники Госавтоинспекции уделят внимание соблюдению противоэпидемиологических мер водителями и пассажирами общественного транспорта. Ежедневно они проводят профилактическую работу, и напоминают водителям и пассажирам о необходимости ношения масок. С 20 апреля к административной ответственности привлекли 135 тагильчан, нарушивших данное требование.
Напомним, что ранее TagilCity.ru рассказывало, как женщина без маски устроила скандал в маршрутном такси № 56 из-за того, что водитель отказался ее везти.
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