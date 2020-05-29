В Нижнем Тагиле 135 водителей и пассажиров оштрафовали за отсутствие масок

Сотрудники Госавтоинспекции уделят внимание соблюдению противоэпидемиологических мер водителями и пассажирами общественного транспорта. Ежедневно они проводят профилактическую работу, и напоминают водителям и пассажирам о необходимости ношения масок. С 20 апреля к административной ответственности привлекли 135 тагильчан, нарушивших данное требование.