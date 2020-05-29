В России будут уменьшаться доходы региональных бюджетов

Несмотря на помощь властей компаниям из самых уязвленных отраслей, деятельность подобного рода налогоплательщиков по-прежнему является ограниченной.
NEWS.ru пишет, что экономическое снижение в России в ближайшей перспективе в наибольшей степени отразиться на доходах региональных бюджетов. Самое уязвимое положение — бюджеты тех российских субъектов, где доходная база в большей степени обусловлена налогами на доходы бизнеса и населения, а также субъектов с развитой сферой услуг, деятельность которой в полной мере не сможет реабилитироваться даже при благоприятной эпидобстановке.
Отмечается, что в условиях существенного экономического спада региональные бюджеты будут частью отечественной бюджетной системы, которой придется столкнуться с полного формата кризисом. Основная причина заключается в том, что свыше пятидесяти процентов доходов объединенных бюджетов субъектов РФ связано с налогами на доходы участников экономики.