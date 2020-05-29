В Свердловской области приемные семьи создали сообщество для помощи пенсионерам

Волонтеры привозят пожилым людям продукты, лекарства и все необходимое. Они выносят мусор, ходят в магазин и оплачивают счета по коммунальным услугам. На попечении добровольцев сейчас 360 человек.

Наша организация уже много лет реализует проекты для приемных семей, за эти годы у нас сформировалось крепкое сообщество. Часть из наших подопечных семей сами имеют желание и ресурсы, чтобы помогать другим людям, особенно сейчас, в период пандемии, когда количество нуждающихся в помощи резко увеличилось, рассказал руководитель добровольческого движения «Дорогами добра» Валерий Басай.

По словам руководителя организации, трудность в работе состоит в том, чтобы найти пожилых людей, которым нужна помощь. Также многие из них не знают, что такая помощь оказывается, и боятся мошенников.