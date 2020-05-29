В выходные в Нижнем Тагиле будет пасмурно и дождливо

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Синоптики обещают тагильчанам пасмурную погоду и похолодание в последние дни мая.
Сюжеты: Нижний Тагил
По данным «Гисметео» в субботу, 30 мая, в Нижнем Тагиле будет облачно, преимущественно без осадков. Температура воздуха днём до 20 градусов выше нуля, ночью – около 16 градусов со знаком плюс. Ветер будет западный с порывами до 14 метров в секунду.
В воскресенье, 31 мая, заметно похолодает – ветер сменит направление на северо-восточный. Столбик термометра остановится днём на отметке в + 13 градусов, вечером похолодает до плюс восьми. В течение всего дня будет идти дождь.
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