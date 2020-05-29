В юбилей Победы Оренбургская область получила 1000 саженцев из Баку

ООО «СОКАР ЭНЕРГОРЕСУРС» и ООО «Нефтяная компания «Новый Поток» купили и привезли деревья для Сада Памяти в Бузулуке. Речь идет о 1 000 молодых растений. Об этом сообщает 56orb.ru.

130 деревьев были высажены на первом этапе. Высокопоставленные городские и районные чиновники совместно с добровольцами из НКНП и бузулучанами заложили аллею из эльдарских сосен.

«Новая аллея, уверен, будет украшением города, она станет еще одним красивым зеленым уголком нашего Пушкинского парка», — заявил мэр Бузулука Сергей Салмин.

Так, высаженная роща не только озеленит город, но и станет легкими города. Саженцы вырастили в лесах Азербайджана. Их изъяли без ущерба для экологии. До Бузулука они проехали 2 200 километров. Эльдарская сосна богата смолой. Эти деревья устойчивы к вредителям. Они известны неприхотливостью к почвам и метеоусловиям.

Долгая дорога, конечно же, сказалась на состоянии растений. Сейчас деревья уже начали приходить в норму. Первый месяц очень важен для всех весенних посадок. Растения закрепляются корнями с целью обеспечить себе полноценный рост и питание.

Сегодня высадка деревьев идет по всему Бузулуку. Работникам коммунальных служб помогают волонтеры из числа местного населения.

Гендиректор «Нефтяной компании «Новый Поток» Степан Асаулов сообщил, что для его структуры данный проект имеет большую социальную и экологическую значимость. Топ-менеджерам приятно видеть, что их акция никого не оставляет равнодушным. Деревья осваиваются на новом месте удивительно быстро. Это заметно уже сейчас. Сотрудники НКНП приходят полюбоваться молодыми растениями после работы.

«Я рад, что у нас была возможность, а у администрации Бузулука были все полномочия реализовать такой проект. Деревья сажают на века», — резюмировал Степан Асаулов.