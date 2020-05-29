Врачи из Ревды обратились к Куйвашеву с жалобой на отсутствие доплат и средств защиты

Также врачи сообщают, что получают средства индивидуальной защиты в меньших количествах, чем положено.

Куйвашев поручил Министерству Здравоохранения Свердловской области разобраться с данной ситуацией. При этом, согласно его данным, медики получают дополнительные выплаты.

Что касается средств индивидуальной защиты, в больнице на данный момент имеется 130 защитных костюмов, 69 тысяч пар перчаток и 11 тысяч медицинских масок. На следующей неделе ожидается поступление средств индивидуальной защиты, сообщает глава региона.