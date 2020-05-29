Выздоровел священник, с которого началась вспышка коронавируса в церкви Верхотурья
Сегодня, 18:05ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Священник из Верхотурья, с которого началась вспышка коронавируса, выписан из больницы рассказали в Екатеринбургской епархии.
Сюжеты: Коронавирус
Наместник Верхотурского Свято-Николаевского мужского монастыря игумен Иероним вылечился от коронавируса, и его выписали из больницы.
Также в епархии отметили, что церкви в Верхотурья до сих пор закрыты для посещения.
Напомним, что 13 мая стало известно, что священнослужитель заразился коронавирусом. После этого были закрыты все храмы города. Всего в Верхотурье коронавирус зафиксирован у 58 человек, 54 из них – это жители и сотрудники мужского монастыря. Один монах скончался, состояние других врачи оценивают, как удовлетворительное.
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