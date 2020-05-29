Выздоровел священник, с которого началась вспышка коронавируса в церкви Верхотурья

Также в епархии отметили, что церкви в Верхотурья до сих пор закрыты для посещения.

Напомним, что 13 мая стало известно, что священнослужитель заразился коронавирусом. После этого были закрыты все храмы города. Всего в Верхотурье коронавирус зафиксирован у 58 человек, 54 из них – это жители и сотрудники мужского монастыря. Один монах скончался, состояние других врачи оценивают, как удовлетворительное.