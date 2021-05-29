65,3 млн составил доход самого богатого депутата гордумы Екатеринбурга за 2020 год

65,3 млн составил доход самого богатого депутата гордумы Екатеринбурга за 2020 год
65,3 млн составил доход самого богатого депутата гордумы Екатеринбурга за 2020 год
Сегодня, 12:41ОбществоФото: 1mediainvest.ru
65,3 миллиона рублей составил доход депутата гордумы Екатеринбурга Дмитрия Николаева в 2020 году, согласно опубликованному отчету.

В 2019 году Николаев задекларировал доход в 59, 4 миллиона рублей. В собственности депутат имеет квартиру площадью 93,3 квадратных метра и машиноместо.

На второй сроке рейтинга расположился Алексей Вихарев с годовым доходом в сумме 51,8 миллиона рублей. Он имеет в собственности две квартиры и две иномарки.

Далее в списке находятся Владимир Крицкий с доходом в 37,5 миллиона рублей и Александр Колесников, который задекларировал 29,5 миллиона рублей.

Напомним, самым богатым депутатом Нижнего Тагила по итогам 2020 года стал директор по персоналу и социальным вопросам Дивизиона Сибирь в холдинге ЕВРАЗ Алексей Пырин. Его доход составил 9,1 миллиона рублей.

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