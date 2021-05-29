65,3 млн составил доход самого богатого депутата гордумы Екатеринбурга за 2020 год

В 2019 году Николаев задекларировал доход в 59, 4 миллиона рублей. В собственности депутат имеет квартиру площадью 93,3 квадратных метра и машиноместо.
На второй сроке рейтинга расположился Алексей Вихарев с годовым доходом в сумме 51,8 миллиона рублей. Он имеет в собственности две квартиры и две иномарки.
Далее в списке находятся Владимир Крицкий с доходом в 37,5 миллиона рублей и Александр Колесников, который задекларировал 29,5 миллиона рублей.
Напомним, самым богатым депутатом Нижнего Тагила по итогам 2020 года стал директор по персоналу и социальным вопросам Дивизиона Сибирь в холдинге ЕВРАЗ Алексей Пырин. Его доход составил 9,1 миллиона рублей.