Депутат Мартюшев покинул пост председателя Общественного совета при МВД в Тагиле

Леонид Мартюшев написал заявление о снятии с себя полномочий председателя Общественного совета при МВД в Нижнем Тагиле. Его обязанности временно будет исполнять основной учредитель компании ООО «Водоканал-НТ» Сергей Силяев.

26 мая состоялось заседание Общественного совета при МУ МВД России «Нижнетагильское», на котором Леонид Мартюшев написал заявление о снятии с себя полномочий руководителя. Бывший управленец рассказал TagilCity.ru, что покидать общественный совет не планирует. Я попросил освободить меня от должности председателя Общественного совета МУ МВД России «Нижнетагильское». Членами совета моя просьба была удовлетворена. На посту председателя я занимался вопросами совета, принимая участие лично. Я продолжу свою работу в качестве члена общественного совета,сообщил TagilCity.ru Леонид Мартюшев. Также на заседании совета глава МУ МВД России «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров вручил Леониду Мартюшеву благодарность за неоценимый вклад формирования положительного общественного мнения, повышения престижа службы органов внутренних дел. Исполнять обязанности председателя будет Сергей Силяев, заместитель председателя Федерации настольного тенниса города Нижний Тагил. Также Силяев является основным учредителем компании и владеет 58% акций «Водоканала — НТ». Мне уже 69 лет. Пора сбавлять нагрузку. Кто будет вместо меня, сейчас будет решаться, пока нет нового председателя, временно полномочия будет исполнять заместитель председателя Сергей Силяев,делится Леонид. В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» сообщили редакции TagilCity.ru, что причиной такого решения стала загруженность по работе депутата. Действительно, Леонид Мартюшев обратился к коллегам с заявлением о снятии с него полномочий председателя. Члены общественного совета с пониманием отнеслись к этому заявлению. Леонида Владимировича поблагодарили за проделанную работу в качестве председателя и приняли решение временно возложить обязанности на заместителя Сергея Силяева. Решение о выборе нового председателя будет принято на следующем заседании.рассказали в пресс-службе.

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