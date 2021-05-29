Дорога за 60 млн рублей появится на подъезде к поселку Чащино под Нижним Тагилом

На подъезде к поселку Чащино под Нижним Тагилом появится дорога за 60 млн. Компания «УБТ-Сервис» строит новую проезжую часть. Садоводы и местные жители жалуются на состояние старого подъезда к населенному пункту.

Сейчас территория будущего подъезда к поселку отсыпана щебнем. На дороге работает несколько автомобилей спецтехники. На автомагистрали идет устройство присыпных обочин, разработка водоотводных канав, а по краям дороги расположены разметки для разделения проезжей части от тротуара. Согласно проектной документации, движение по проезжей части шириной шесть метров будет двухполосное, дорогу покроют асфальтобетоном. Также вдоль магистрали появится автобусная остановка с автопавильоном. По условиям контракта, дорога будет готова 20 октября 2021 года. Фото: tagilcity.ru Директор «УБТ-Сервис» Гаджи Абдулова рассказал TagilCity.ru, что организация уже приступила к асфальтированию проезжей части. Работы идут по плану. На сегодняшний день мы подготовили часть дороги под асфальтирование. До 2 июня будем укладывать Нижний слой асфальта,поделился Гаджи Абдулов. Пока идет строительство нового подъезда, местным жителям приходится подниматься к своим домам в поселке Чащино по старой дороге. В редакцию TagilCity.ru обратился Юрий Силантьев с жалобой на состояние пути. Фото: tagilcity.ru Основная дорога, в гору, по которой понимаются садоводы в свои садовые участки, пришла в ужасную негодность. Она уже не первый год находится в убогом состоянии. Мы не требуем большого ремонта, хотя бы ямы бы подсыпали,жалуется Юрий. По словам садоводов, основной дорожный участок глинистый, а ремонтировать его невозможно. Ранее проблемный участок поддерживали в проезжем состоянии. Также садоводы считают, что дорогу разбивают грузовые автомобили, которые проезжают по ней каждый день из-за чего образовываются множественные ямы. Глава «УБТ-Сервис» заявил редакции TagilCity.ru, что в скором времени данная проблема также будет решена. Дорога повреждается грузовыми автомобилями, потому что завозится большой объем инертных материалов, к этому нужно отнестись с пониманием. Скоро у жителей Чащино появится новая дорога с освещением, с полосами разгона и съездом. Сейчас мы согласовываем с городом отсыпку временной дороги шлаковым щебнем для уплотнения проезжей части,рассказал Абдулов. Другому посёлку под Нижним Тагилом с дорогами повезло меньше. Жители Волчевки жалуются на болото, образовавшееся на подъезде к населенному пункту. Второй путь к Волчевке является нелегальным из-за чего обслуживающие организации: скорая помощь и пожарная охрана добираются до поселка несколько часов. Болото и призрак: две дороги в поселок Волчевка под Нижним Тагилом 3 Фото К жителям поселка Волчевка под Нижним Тагилом несколько часов добираются скорая помощь и пожарная охрана по нелегальной дороге.

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