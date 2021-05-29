Дорога за 60 млн рублей появится на подъезде к поселку Чащино под Нижним Тагилом

Согласно проектной документации, движение по проезжей части шириной шесть метров будет двухполосное, дорогу покроют асфальтобетоном. Также вдоль магистрали появится автобусная остановка с автопавильоном. По условиям контракта, дорога будет готова 20 октября 2021 года.
Директор «УБТ-Сервис» Гаджи Абдулова рассказал TagilCity.ru, что организация уже приступила к асфальтированию проезжей части.
Работы идут по плану. На сегодняшний день мы подготовили часть дороги под асфальтирование. До 2 июня будем укладывать Нижний слой асфальта,поделился Гаджи Абдулов.
Пока идет строительство нового подъезда, местным жителям приходится подниматься к своим домам в поселке Чащино по старой дороге. В редакцию TagilCity.ru обратился Юрий Силантьев с жалобой на состояние пути.
Основная дорога, в гору, по которой понимаются садоводы в свои садовые участки, пришла в ужасную негодность. Она уже не первый год находится в убогом состоянии. Мы не требуем большого ремонта, хотя бы ямы бы подсыпали,жалуется Юрий.
По словам садоводов, основной дорожный участок глинистый, а ремонтировать его невозможно. Ранее проблемный участок поддерживали в проезжем состоянии. Также садоводы считают, что дорогу разбивают грузовые автомобили, которые проезжают по ней каждый день из-за чего образовываются множественные ямы.
Глава «УБТ-Сервис» заявил редакции TagilCity.ru, что в скором времени данная проблема также будет решена.
Дорога повреждается грузовыми автомобилями, потому что завозится большой объем инертных материалов, к этому нужно отнестись с пониманием. Скоро у жителей Чащино появится новая дорога с освещением, с полосами разгона и съездом. Сейчас мы согласовываем с городом отсыпку временной дороги шлаковым щебнем для уплотнения проезжей части,рассказал Абдулов.
Другому посёлку под Нижним Тагилом с дорогами повезло меньше. Жители Волчевки жалуются на болото, образовавшееся на подъезде к населенному пункту. Второй путь к Волчевке является нелегальным из-за чего обслуживающие организации: скорая помощь и пожарная охрана добираются до поселка несколько часов.