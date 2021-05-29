Полиция демонтировала преграждавший путь к бесплатному пляжу шлагбаум в Екатеринбурге

29 мая были изъяты будка охраны и шлагбаум, которые ранее установили при входе на бесплатный пляж рядом с отелем «Рамада» без подтверждающих документов, сообщили в отделе по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. В будке находился молодой человек, однако он не смог объяснить, для чего предназначены конструкция и шлагбаум. Он был доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.
После жалоб жителей на то, что с них взымают плату за проход к месту отдыха, было возбуждено уголовное дело по статье «Самоуправство» (ст. 330 УК РФ). Будка помещена на ответственное хранение, следователи продолжают расследование.
Напомним, в начале мая в Екатеринбурге рядом бесплатным пляжем с отелем «Рамада» неизвестные молодые люди установили шлагбаум и стали требовать у горожан 200 рублей за проход.