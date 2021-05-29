Полиция демонтировала преграждавший путь к бесплатному пляжу шлагбаум в Екатеринбурге

29 мая были изъяты будка охраны и шлагбаум, которые ранее установили при входе на бесплатный пляж рядом с отелем «Рамада» без подтверждающих документов, сообщили в отделе по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. В будке находился молодой человек, однако он не смог объяснить, для чего предназначены конструкция и шлагбаум. Он был доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.