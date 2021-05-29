РЖД меняют концепцию вагонов-ресторанов в поездах дальнего следования

Пассажирам их будут выдавать в стерильных герметичных контейнерах, которые можно будет забрать с собой в вагон. Еду будут готовить заранее, а в вагонах-ресторанах ее будут разогревать.
Отмечается, что в туристических и фирменных поездах оставят классические вагоны рестораны. В них будут работать повара, а пища по-прежнему будет готовиться из сырых продуктов, пишет gorod55.ru.
По словам независимого исследователя ЖД-транспорта Сергея Сигачева, в последние годы наблюдалась довольно некачественная работа вагонов-ресторанов. Дело в том, что ассортимент и качество блюд напрямую зависят от компаний — операторов питания.
«Работают кто в лес, кто по дрова. В 70% случаев это космическая стоимость при плохонькой кухне, столовая на колесах по цене ресторана. Для сегодняшнего пассажира вагон-ресторан — это лотерея с большой вероятностью проигрыша», — цитирует Сигачева КП.
Новый формат — это вагон-бистро. Как говорилось выше, персонал будет получать готовую еду до поездки. Это позволит соблюдать современные технологии приготовления, а также упростит контроль.
В РЖД сообщили, что меню будет более разнообразным. Помимо супов, салатов и горячих блюд из рыбы и мяса, в него войдут вегетарианские и так называемые детские блюда. Что касается их стоимости, то ее унифицируют для всех поездов. Обещают, что будет дешевле, чем сейчас.
Член Общественного совета при Минтрансе России, председатель
Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в интервью изданию «Москва 24»
сказал, что вагоны-рестораны давно нуждаются в трансформации. В них почти никто не ходит, так как еда там дорогая и зачастую невкусная.
Зотов считает, что нужно учитывать мнение пассажиров. Именно на него необходимо опираться при смене основных критериев, например сервисной составляющей и даже дизайна, в новых вагонах-ресторанах.