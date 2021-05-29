РЖД меняют концепцию вагонов-ресторанов в поездах дальнего следования

В РЖД сообщили, что меню будет более разнообразным. Помимо супов, салатов и горячих блюд из рыбы и мяса, в него войдут вегетарианские и так называемые детские блюда. Что касается их стоимости, то ее унифицируют для всех поездов. Обещают, что будет дешевле, чем сейчас.