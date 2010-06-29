Громкая музыка и взрывы пиротехники ночью под запретом. Речь идет о временнОм отрезке с 11-ти вечера до 8-ми утра. А в выходные и праздничные дни «время тишины» еще дольше – с 18-ти часов до 11-ти утра следующего дня. Такая поправка в закон «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» принята накануне и вступила в силу 26-го июня. Как рассказала нам начальник отдела торговли управления по развитию потребительского рынка Нижнего Тагила Галина Веверица, руководители предприятий торговли и общепита должны следить за исполнением этого закона.