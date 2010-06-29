Муниципальный заказ в Нижнем Тагиле будет размещаться через электронные торги

Размещение заказов для муниципальных заказчиков Нижнего Тагила будет осуществляться на электронной торговой площадке «Сбербанк - Автоматизированная система торгов» . Управление муниципального заказа планирует помочь всем заказчикам зарегистрироваться на этой торговой площадке. С 1 января размещение заказов с использованием электронных аукционов станет обязательным. До этого времени муниципальным заказчикам предстоит освоить навыки проведения электронных аукционов.