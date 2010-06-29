Муниципальный заказ в Нижнем Тагиле будет размещаться через электронные торги
29 июня 2010, 17:24ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Ожидается, что новые правила сделают закупки прозрачнее, усилят конкуренцию, и снизят риски недобросовестности, как заказчиков, так и поставщиков, отмечает портал ntagil.org.
Размещение заказов для муниципальных заказчиков Нижнего Тагила будет осуществляться на электронной торговой площадке «Сбербанк - Автоматизированная система торгов» . Управление муниципального заказа планирует помочь всем заказчикам зарегистрироваться на этой торговой площадке. С 1 января размещение заказов с использованием электронных аукционов станет обязательным. До этого времени муниципальным заказчикам предстоит освоить навыки проведения электронных аукционов.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей