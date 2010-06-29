Над Первоуральском пронесся смерч

Над Первоуральском пронесся смерч

По словам очевидцев, вихрь в несколько десятков метров в диаметре и в несколько сотен метров высотой прошелся по окраине поселка Магнитка, поднимая в воздух клубы пыли. К счастью, никто не пострадал, отмечает радиостанция Эхо-Москвы-Екатеринбург. © Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM

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