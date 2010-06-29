Над Первоуральском пронесся смерч
29 июня 2010, 16:53ОбществоArtem
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По словам очевидцев, вихрь в несколько десятков метров в диаметре и в несколько сотен метров высотой прошелся по окраине поселка Магнитка, поднимая в воздух клубы пыли.
К счастью, никто не пострадал, отмечает радиостанция Эхо-Москвы-Екатеринбург.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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