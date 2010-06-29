Нижний Тагил остался без федеральных телеканалов

Обесточенной оказалась ретрансляционная вышка в поселке Баранчинский. К вечеру ее запитали от дизель-генератора. Телеканал Россия-1 вернулся в эфир, а на возобновление вещания Первого канала может уйти несколько дней. Причиной всему крупная авария на подстанции в Баранчинском. Во всем поселке сегодня нет электричества и водоснабжения. Парализована работа больницы, школ, детсадов. По данным областного министерства энергетики и ЖКХ, оборудование подстанции принадлежит Баранчинскому электромеханическому заводу, который сдал резервный трансформатор в металлолом. Из-за отсутствия резерва поломка основного механизма привела к обесточиванию поселка. Подстанция обслуживается компанией «Облкомуннэнерго». Начальник оперативно-диспетчерской службы компании Светлана Антипина рассказала нам, что сегодня вечером свет вернется в дома жителей Баранчинского.