Отправляясь в отпуск на автобусе, нужно знать свои права

Но в таких ситуациях всегда можно найти выход из положения, если знать свои права. Если вы выбрали автобус как средство передвижения, иотказались от поездки, решив сдать билет, то не позднее, чем за два часа до отправления, вы должны обратиться в кассу, тогда вам вернут 85% стоимости билета. Как рассказала нам ведущий специалист-эксперт нижнетагильского отдела Роспотребнадзора Оксана Бестужева, получить полную стоимость билета вы можете в нескольких случаях: если рейс отменен, если ваш автобус задерживается более чем на час, если вам предоставляют место, стоимость которого дешевле, чем заплатили вы. Если во время пути ваш билет куда-то запропастился, контролер имеет полное право потребовать отвас вторично оплатить проезд. А если вы забыли в автобусе свои вещи – обратитесь к дежурному автовокзала. По вашему письменному заявлению в ближайший автовокзал, на пути следования ваших вещей, будет отправлено сообщение, и их вернут. Еще один важный момент – ожидание рейса. Если у вас есть на руках билет, то вы не должны платить за зал ожидания или туалет.