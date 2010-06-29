Расследование трагедии на шахте "Магнетитовая" завершено

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского управления Ростехнадзора, основными причинами несчастного случая на шахте "Магнетитовая", когда погиб один человек и еще один получил тяжелую травму, явилось внезапное обрушение куска руды, а также недостаточный производственный контроль со стороны лиц технического надзора шахты за приведением рабочих мест в безопасное состояние. ЧП на шахте "Магнетитовая" случилось 1 июня. Бурильщик погиб, а находившийся рядом маркшейдер получил тяжелую травму