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Расследование трагедии на шахте "Магнетитовая" завершено
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Расследование трагедии на шахте "Магнетитовая" завершено

29 июня 2010, 17:28ОбществоArtem
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