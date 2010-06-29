В г. Нижний Тагил стартовал городской этап конкурса «Молодая семья»

Это семьи Афанасьевых и Баженовых из Дзержинского района, Уткиных и Поводырь из Ленинского, Крутаковых и Сосниных из Тагилстроевского. Семьям предстоит провести социальную акцию для ветеранов, продемонстрировать спортивную подготовку, блеснуть кулинарными способностями. По данным управления по делам молодежи, за три дня до финала будет объявлено интерактивное голосование. Победитель будет объявлен на заключительном концерте, который состоится 29 июля.