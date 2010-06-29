В г. Нижний Тагил стартовал городской этап конкурса «Молодая семья»
29 июня 2010, 17:06ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Стало известно, кто поборется в финале конкурса «Молодая семья-2010». Все районные этапы уже завершились, и по итогам отборочных туров в финале будут принимать участие по две семьи от каждого района, занявшие 1-е и 2-е места.
Это семьи Афанасьевых и Баженовых из Дзержинского района, Уткиных и Поводырь из Ленинского, Крутаковых и Сосниных из Тагилстроевского. Семьям предстоит провести социальную акцию для ветеранов, продемонстрировать спортивную подготовку, блеснуть кулинарными способностями. По данным управления по делам молодежи, за три дня до финала будет объявлено интерактивное голосование. Победитель будет объявлен на заключительном концерте, который состоится 29 июля.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей