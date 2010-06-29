Житель г. Нижний Тагил заплатит 10 тысяч рублей за нарушение прав Билла Гейтса

Как сообщили в облпрокуратуре, молодой человек незаконно приобрел, хранил и перевозил контрафактные экземпляры программных продуктов. Информацию о продаже программного обеспечения тагильчанин опубликовал в печатном издании. Во время «проверочной закупки» он продал сотрудникам милиции компакт-диски с контрафактными копиями экземпляров программных продуктов. Своими действиями молодой человек причинил ущерб правообладателям на общую сумму 82 тысячи рублей.