Житель г. Нижний Тагил заплатит 10 тысяч рублей за нарушение прав Билла Гейтса
29 июня 2010, 16:58ОбществоArtem
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К штрафу в 10 тысяч рублей приговорен 24-летний администратор одного из развлекательных центров Нижнего Тагила за нарушение авторских прав корпорации Microsoft (майкрософт) и компании Adobe Systems (адоб системс).
Как сообщили в облпрокуратуре, молодой человек незаконно приобрел, хранил и перевозил контрафактные экземпляры программных продуктов. Информацию о продаже программного обеспечения тагильчанин опубликовал в печатном издании. Во время «проверочной закупки» он продал сотрудникам милиции компакт-диски с контрафактными копиями экземпляров программных продуктов. Своими действиями молодой человек причинил ущерб правообладателям на общую сумму 82 тысячи рублей.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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