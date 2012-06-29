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50 тысяч карпов и работа для экс-мэра. В Нижнем Тагиле торжественно открыли биологические очистные сооружения (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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50 тысяч карпов и работа для экс-мэра. В Нижнем Тагиле торжественно открыли биологические очистные сооружения (ФОТО)

29 июня 2012, 13:06ОбществоВалерия Лошкарева
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