50 тысяч карпов и работа для экс-мэра. В Нижнем Тагиле торжественно открыли биологические очистные сооружения (ФОТО)
Напомним, реконструировать Восточные очистные, которым уже более 50-ти лет, начали в декабре 2010-го года. На их базе решили создать Биологические очистные сооружения для Химпарка «Тагил».
Общий объем инвестиций составил 556 миллионов рублей. Около половины денег пришли из федерального бюджета. Свою лепту внесли область, город, и, конечно, Уралхимпласт, под проект которого реконструкцию и затеяли. Проект выполнила фирма «Фортекс-УПЕК». Эта система очистки воды запатентована в Европе и США и используется в Польше, рассказывает генеральный директор «Фортекс-УПЕК» Арон Халемский. В основе технологии очистки – использование кислорода воздуха без применения реагентов.
Обслуживать комплекс будет всего один оператор, вся система автоматизирована, утверждает Арон Халемский. Оборудование для новых очистных закупили в Чехии. Строить начали в конце апреля 2011 года. Даже в лютые морозы зимой работы не останавливались. И сегодня, нажав на кнопку запуска, мэр Нижнего Тагила Валентина Исаева дала старт работе очистных сооружений мощностью 15 тысяч кубометров в сутки. А гендиректор БОС «Химпарка «Тагил» Павел Ярков рассказал, что в Новой Слободе на аналогичных очистных сооружениях работает бывший мэр города.
Авторы проекта, чиновники муниципалитета и представители УХП уверяют, что на БОС использована уникальная технология с экосистемой замкнутого цикла. Это исключает образование избыточного ила. На 75% новые очистные будут работать на потребность жилого массива, а именно – Вагонки. Качество очистки стоков будет отвечать международным стандартам. Чтобы доказать это, в резервуары с прошедшей очистку водой запустили 50 тысяч мальков карпа. Рыбкам уже 10 дней, и ни одна не умерла. Пока их кормят илом и дафниями. А когда рыбы подрастут, в их меню включат комбикорм. Правда, что делать с карпами, когда они вырастут, учредители пока не решили.
Гендиректор Уралхимпласта Константин Ржаной, мэр Нижнего Тагила Валентина Исаева и и.о. заместителя председателя Правительства Свердловской области Александр Петров торжественно режут на 4 части ленточку перед одним из помещений БОС