Аукцион eBay будет снижать цену на автомобили каждый час
29 июня 2012, 14:32ОбществоРОман БОТов
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С 28 июня аукцион eBay начал снижать цены на некоторые новые автомобили каждый час до тех пор, пока их не купят. Акция продлится до 2 июля. Представители компании утверждают, что нижнего предела цены нет, она будет снижаться до факта покупки машины.
Ежедневно компания рассчитывает продавать по меньшей мере 10 машин. Среди предложенных автомобилей присутствуют пикап Ford F-150, седан Dodge Charger, а также купе Chevrolet Camaro и Ford Mustang и несколько модификаций гибрида Toyota Prius. Акция проводится совместно с крупнейшей автодилером Америки – фирмой AutoNation. В рамках программы планируется продать 50 автомобилей.
Скриншот со страницы акции на ebay.com
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