Аукцион eBay будет снижать цену на автомобили каждый час

Ежедневно компания рассчитывает продавать по меньшей мере 10 машин. Среди предложенных автомобилей присутствуют пикап Ford F-150, седан Dodge Charger, а также купе Chevrolet Camaro и Ford Mustang и несколько модификаций гибрида Toyota Prius. Акция проводится совместно с крупнейшей автодилером Америки – фирмой AutoNation. В рамках программы планируется продать 50 автомобилей.