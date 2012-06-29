Авиакомпанию отстранили от полетов за исчезнувший Ан-2

СертификатООО «Авиа-Зов» на проведение авиационных работ был выдан 5 апреля 2012 года.Компания эксплуатировала четыре самолета Ан-2, три из которых были в аренде,один - в собственности.

Зарегистрированныйв Челябинске «Авиа-Зов» был привлечен для мониторинга лесных пожаров на СреднемУрале Курганским ДОСААФ, которое, в свою очередь, выиграло соответствующийтендер Уральской базы авиаохраны лесов. Права на коммерческие перевозкипассажиров «Авиа-Зов» не имел, но пропавший Ан-2 не раз задействовали длякатания пассажиров за отдельную плату.

Злополучный «кукурузник»арендован южноуральцами у ФГУП «Международный аэропорт «Оренбург», где былофициально трудоустроен и весь экипаж. Командир Ан-2, второй пилот и авиатехниксотрудничали с «Авиа-Зовом» по гражданскому договору, находясь в отпуске безсодержания по основному месту работы. Не исключено, что именно проблемы сзанятостью могли толкнуть экипаж на выполнение несанкционированных коммерческихполетов.