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Авиакомпанию отстранили от полетов за исчезнувший Ан-2
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Авиакомпанию отстранили от полетов за исчезнувший Ан-2

29 июня 2012, 10:36ОбществоЕвгения
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