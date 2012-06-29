Букву «ять» предлагают вернуть

По мнению инициаторов дискуссии, исчезновение любой буквы – это обеднение культуры. Изъятие того или иного элемента из языка влечет за собой возникновение барьера в понимании памятников письменности.

Возможность напрямую с листа прочитать текст, написанный 200-300 лет назад, дает человеку совершенно иной культурный базис уверен директор Института экспертных оценок, доктор социологии Николай Павлюк.

Он также подчеркнул, что «ять» была вовсе не бесполезной буквой: она помогала различать смысл слов. После ее упразднения в 1918 году в русском языке появилось много омонимов. Например, ранее ѣсть означало «принимать пищу», а есть – «быть». Теперь же значение слова угадывается только в контексте.