Букву «ять» предлагают вернуть
Дискуссию на эту тему планирует организовать Институт экспертных оценок в рамках проекта «Культурное МЧС». Организация ставит своей целью освобождение общества от безграмотности и бескультурья.
По мнению инициаторов дискуссии, исчезновение любой буквы – это обеднение культуры. Изъятие того или иного элемента из языка влечет за собой возникновение барьера в понимании памятников письменности.
Возможность напрямую с листа прочитать текст, написанный 200-300 лет назад, дает человеку совершенно иной культурный базис уверен директор Института экспертных оценок, доктор социологии Николай Павлюк.
Он также подчеркнул, что «ять» была вовсе не бесполезной буквой: она помогала различать смысл слов. После ее упразднения в 1918 году в русском языке появилось много омонимов. Например, ранее ѣсть означало «принимать пищу», а есть – «быть». Теперь же значение слова угадывается только в контексте.
Однако ученые не поддерживают инициативную группу, ратующую за возвращение «ять». По мнению специалистов, новая реформа совершенно неудобна с практической точки зрения. Во-первых, понадобится перепечатывать огромный пласт текстов. Во-вторых, до орфографической реформы школьники заучивали длинные списки слов с «ять», и современным учащимся, чья грамотность и без того оставляет желать лучшего, придется делать это снова.