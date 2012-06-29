Бытовая техника для гурманов

Сегодня уже никого не удивишь стандартным обеденным набором: первое, второе и компот. В связи с этим настоящей находкой стали специальные кухонные приборы, позволяющие женщинам легко и просто баловать свою семью различными деликатесами.

Специальная кухонная техника

Технический прогресс и инновационные разработки актуальны сегодня не только в области нанотехнологий, но и в сфере самой обыденной — на кухне. И, конечно же, первыми стали использовать эти новые идеи ведущие мировые производители.

Одним из приборов, который был создан не так давно является фритюрница tefal. Данная техника позволяет создавать изысканные необычные блюда, затрачивая на процесс приготовления минимальное количество времени. Во фритюрнице можно жарить овощи, мясо, рыбу, хрустящие кондитерские изделия.

Как правило, фритюрница используется для приготовления основных блюд. А как же быть с десертом? Ведь современная хозяйка не может позволить себе часами стоять у плиты, дабы порадовать семейство свежей выпечкой. Даже не работающие женщины имеют еще массу увлечений и занятий, помимо кухонных дел. Возможность совместить домашние обязанности с другими делами предоставляет такая инновационная разработка, как блинница tefal. Блины — это универсальный продукт, из которого можно приготовить самый изысканный десерт. Единственным минусом блинов всегда считалась их чрезмерная калорийность, которая обусловлена поглощением блинами масла в процессе жарки. Но создатели блинниц решили данную проблему! Сегодня блины готовят без использования масла, а значит, они являются не только вкусным и полезным продуктом, но и вполне «безопасным» для фигуры.

Разновидности чудо-приборов

Наиболее популярными фритюрницами tefal считаются Actifry FZ 7000 и Minute Snack FF 1024. Уникальность этих моделей в том, что они не только помогают в приготовлении вкусной и полезной пищи, но и избавляют еще от одной распространенной проблемы — неприятных запахов. До изобретения специальных приборов, процесс жарки априори сопровождался неприятным ароматом. Сегодня же ведущие производители внедряют в механизм прибора специальные фильтры, которые поглощают все запахи.