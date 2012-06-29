До 1 июля в домах должны появиться счетчики учета воды и электроэнергии. Если их не будет, придется платить штрафы

Однако вопреки закону программа идет не очень активно, и такие счетчики есть далеконе у всех. Казалось бы, от них только выгода. Многие отмечают, что значительносократился размер оплаты коммунальных услуг после установки приборов. TagilCity.ru позвонил водну из управляющих компаний города, чтобы получить подробный комментарий.

Неустанавливают по простой причине. В квартире может быть прописан один человек,а пользоваться услугами могут все десять. В итоге оплата начисляетсянеправильно, не соответствует действительности представитель УК «Уют».

Теперь,согласно закону, управляющая компания может писать в прокуратуру заявления нажильцов, в чьих квартирах не стоят счетчики. После такого заявления жильцаобязательно ждет судебное разбирательство, в результате которого он будет привлечен к административной ответственности. В то же время любаяуправляющая компания имеет полное право прийти и установить приборы в квартиру.В случае отказа, установка будет произведена через суд, и «отказавшиеся» жильцызаплатят штраф за «принудительное взыскание стоимости монтажа».

Такимобразом, как ни крути, а счетчики все равно будут в каждой квартире. На случай,если к кому-то вдруг придут монтировать приборы, сообщаем расценки:

Все посильно. Стоимость счетчиков на воду с установкой обойдется в 2500 рублей,а на свет - в 1000 рублей представитель УК «Уют».