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До 1 июля в домах должны появиться счетчики учета воды и электроэнергии. Если их не будет, придется платить штрафы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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До 1 июля в домах должны появиться счетчики учета воды и электроэнергии. Если их не будет, придется платить штрафы

29 июня 2012, 15:45Общество
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