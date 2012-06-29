Hyundai заинтересовал рынок кроссоверов класса «люкс»
29 июня 2012, 14:26ОбществоРОман БОТов
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Южнокорейская компания Hyundai на сегодняшний день не имеет представительства в сегменте люксовых кроссоверов, но в скором времени может восполнить этот пробел. Руководитель североамериканского подразделения Hyundai Джон Крафчик рассказал, что в настоящий момент рассматривается возможность разработки нового паркетника марки, который мог бы стать достойным конкурентом Audi Q7 и Infiniti FX. При этом представитель компании подчеркнул, что окончательное решение по данному вопросу еще не принято.
Пока могу лишь сказать одно - следите за сообщениями нашей компании, - заявил Крафчик в интервью WardsAuto. Если в Hyundai все же одобрят идею создания и запуска в серийное производство нового кроссовера, то он будет построен, скорее всего, на заднеприводной платформе, на которой спроектированы модели Genesis и Equus. В продуктовой линейке Hyundai семиместный паркетник займет место на ступень выше длиннобазной модификации Santa Fe. Новинка южнокорейского автопроизводителя будет ориентирована в первую очередь на рынки Китая и США.
Фото: Leftlanenews
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