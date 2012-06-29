Hyundai заинтересовал рынок кроссоверов класса «люкс»

Пока могу лишь сказать одно - следите за сообщениями нашей компании, - заявил Крафчик в интервью WardsAuto. Если в Hyundai все же одобрят идею создания и запуска в серийное производство нового кроссовера, то он будет построен, скорее всего, на заднеприводной платформе, на которой спроектированы модели Genesis и Equus. В продуктовой линейке Hyundai семиместный паркетник займет место на ступень выше длиннобазной модификации Santa Fe. Новинка южнокорейского автопроизводителя будет ориентирована в первую очередь на рынки Китая и США.