Лизинг автомобилей: ситуация в России

На западе покупка транспортных средств в лизинг популярна давно. Под словом лизинг подразумевается аренда автомобиля или транспортного средства, с последующей возможностью выкупа. В нашем же государстве лизинг автомобилей находится на начальном уровне развития, но уже нашел применение у юридических лиц. С помощью лизинга можно приобрести как новый, так и поддержанный автомобиль. Поэтому многие крупные фирмы и компании постепенно начали пользоваться данной возможностью и приобретать себе автомобили.

Чем же удобен лизинг? Во-первых, вам не нужно тратить сразу огромные средства на приобретение транспортного средства, ведь эти деньги можно пустить в оборот, и они принесут прибыль вам и вашему предприятию. Во-вторых, компания, которая предоставляет автомобиль, полностью отвечает за «чистоту» и техническое состояние, если машина покупается уже со сроком эксплуатации. В основном, б/у авто предлагают с пробегом от 2 до 4 лет, это связано с тем, что за это время транспортное средство теряет практически 35-40% от первоначальной стоимости, но ходовые характеристики за это время значительно не ухудшаются.

Лизинг повторяет систему кредитования, но эти финансовые схемы, с помощью которых можно получить авто отличаются. При лизинге компания-лизингодатель предоставляет дополнительные услуги, которые включаются в стоимость платежей, к ним относятся: полное страхование, получение скидок на техническое обслуживание, прохождение ТО и регистрация, а также ответственность перед третьими лицами. Это далеко не полный список дополнительных услуг. Нужно отметить, что источник транспорта с пробегом в основном является ближнее зарубежье, поэтому ходовая часть будет в отличном состоянии, стоит помнить какие «там» дороги.

На сегодняшний день существует два вида лизинга: оперативный и финансовый. Эти два вида лизинга имеют некоторые отличия, например при оперативном лизинге, автомобиль находится собственности компании, а при финансовом, амортизация начисляется действующим владельцем, на полную стоимость авто, что позволяет уменьшить налог на прибыль. В первом случае, после полной выплаты, автомобиль может быть продан со скидкой, а во втором, транспортное средство перейдет к владельцу одновременно с погашением последнего взноса, или же при досрочном погашении всей стоимости.