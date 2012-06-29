Mazda6 New выехал на свою первую дорогу
На дорогах США во время ходовых испытаний был обнаружен прототип нового поколения модели Mazda6 в кузове универсал. Фотографиия, на которой новинка запечатлена в не совсем удачном ракурсе, позволяет оценить лишь общий силуэт автомобиля. От текущей версии шестерки модель Mazda6 следующего поколения отличается более коротким свесом, покатой линией крыши с элегантным спойлером и сильно заваленными стойками кормы.
На единственном снимке также различимы колесные диски нового дизайна, часть задней оптики и передних фар в стиле шоу-кара Takeri Concept, который послужил основой для создания экстерьера Mazda6. Японская компания намерена выпускать шестерку с бензиновыми двигателями SKYACTIV-G и дизельными моторами Skyactiv-D, которые будут доступны как с шестиступенчатой механической коробкой передач, так и автоматической трансмиссией с шестью скоростями. Не исключено, что модель получит и гибридную силовую установку, состоящую из электрического мотора и 4-цилиндрового ДВС. Новая шестерка Mazda дебютирует в сентябре в рамках Парижского автосалона, а реализация машины на мировом рынке начнется в первой четверти 2013 года. Производство четырехдверной модификации модели японская компания развернет во Владивостоке.
Фото: Autoevolution