Mazda6 New выехал на свою первую дорогу

На единственном снимке также различимы колесные диски нового дизайна, часть задней оптики и передних фар в стиле шоу-кара Takeri Concept, который послужил основой для создания экстерьера Mazda6. Японская компания намерена выпускать шестерку с бензиновыми двигателями SKYACTIV-G и дизельными моторами Skyactiv-D, которые будут доступны как с шестиступенчатой механической коробкой передач, так и автоматической трансмиссией с шестью скоростями. Не исключено, что модель получит и гибридную силовую установку, состоящую из электрического мотора и 4-цилиндрового ДВС. Новая шестерка Mazda дебютирует в сентябре в рамках Парижского автосалона, а реализация машины на мировом рынке начнется в первой четверти 2013 года. Производство четырехдверной модификации модели японская компания развернет во Владивостоке.